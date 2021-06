CLJ. Z drużyn Jagiellonii najlepiej wypadli trampkarze

Żółto-Czerwonych wyprzedziła jedynie pozostająca poza zasięgiem reszty stawki Legia Warszawa, która osiągnęła rewelacyjny wyczyn - 13 zwycięstw i remis. Białostoczanie bardzo dobrze spisywali się na własnym boisku, gdzie przegrali tylko z Legią, a z pozostałych spotkań cztery wygrali i dwa zremisowali.

Bohaterem meczu o wicemistrzostwo grypy był Bartek Łapiński, który strzelił dwa gole. W ostatnich fragmentach zwycięstwo nad Varsovią przypieczętował Iwo Czajkowski.

- Chłopcy rozwijają się i jest na czym budować. To jest najważniejsze. Było wiele meczów, w których widzieliśmy, że stać ich na jeszcze więcej. Miewaliśmy też słabsze momenty w tym sezonie, ale one nie wynikały ze względów sportowych, tylko bardziej dotyczyły sfery mentalnej, co w tym wieku jest normalne. Żeby szybko wyjść z tego dołka, potrzebowaliśmy zazwyczaj jednego, albo dwóch meczów. Koniec końców drugie miejsce pokazuje, że w większości momentów nasza gra była niezła, a poziom ligi, szczególnie pod kątem fizycznym, był bardzo wysoki. Na pewno jest to jedna z silniejszych grup w Polsce - podsumowuje trener Papiernik, cytowany przez klubowe media.