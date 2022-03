CLJ U-18. Polonia Warszawa - Jagiellonia Białystok 1:0. Nie zasłużyli na porażkę w stolicy

- Przegraliśmy mecz, choć nie uważam, że na to zasłużyliśmy. Wynik nie odzwierciedla tego, co działo się na boisku - ocenia w rozmowie z klubowymi mediami trener Jagi Krzysztof Zalewski.

Jagiellonia do przerwy stworzyła sobie kilka dogodnych sytuacji do objęcia prowadzenia, ale piłkarzom Zalewskiego zabrakło skuteczności. Po zmianie stron goście robili swoje aż do 86. minuty. Rozstrzygnięcie padło w kontrowersyjnych okolicznościach.

- Rywal otrzymał rzut wolny po faulu, który nie powinien być odgwizdany. Mateusz Cichocki zastawił się, ale arbiter uznał, że przewinił. Po centrze z rzutu wolnego warszawianie zdobyli bramkę - opisuje sytuację szkoleniowiec Jagiellończyków.

Żółto-Czerwonym zabrakło czasu na doprowadzenie do remisu i wrócili ze stolicy z niczym. Teraz przed nimi równie trudna przeprawa, bo w niedzielę - 20 marca do Białegostoku przyjedzie liderujące Zagłębie Lubin.