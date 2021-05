CLJ U-17. Juniorzy młodsi Jagiellonii wspierają kontuzjowanego kolegę

Jeszcze przed meczem doszło do ważnego wydarzenia. Piłkarze trenerów Tomasza Bernatowicza i Adriana Citki wyszli na rozgrzewkę w koszulkach z napisem "Majlo wracaj do zdrowia!". Chodziło o wsparcie kolegi z drużyny – Miłosza Matysika, który zerwał więzadło przednie w kolanie i czeka go długa przerwa w występach.

Samo spotkanie rozpoczęło się bardzo dobrze dla gospodarzy, od gola Sebastiana Dąbrowskiego. Kiedy w 28. minucie na 2:0 wynik poprawił Alex Protaziuk wydawało się, że liderzy bez trudu uporają się z Ursusem, z którym niedawno wygrali 3:1 na wyjeździe.

Niestety, dał im się we znaki Mateusz Zakrzewski, zdobywając dwie bramki dla gości ze stolicy. Co prawda Żółto-Czerwoni odzyskali prowadzenie, po trafieniu Damiana Wojdakowskiego w 74. minucie, ale Ursus znów doprowadził do remisu i wywalczył w Białymstoku cenny punkt.