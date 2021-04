CLJ. Piłkarze Jagiellonii powinni brać przykład z juniorów młodszych, którzy grają jak z nut. Zbili Ząbkovię 7:0!

Z powodu pandemii rozgrywki CLJ zostały zawieszone na ponad miesiąc, a odwołano aż cztery kolejki. Przerwa nie wpłynęła niekorzystnie na Żółto-Czerwonych, którzy pokazali dobrą grę i znakomitą skuteczność.

Ząbkovia na inaugurację rundy przegrała u siebie z Jagiellonią 1:3, a w rewanżu odpierała ataki lidera do końcówki pierwszej połowy. Wtedy worek z bramkami rozwiązał Alex Protaziuk, a po kilkudziesięciu sekundach prowadzenie podwyższył Daniel Siemieniuk. Po przerwie gospodarze zdemolowali rywali, dokładając pięć trafień.

- Najważniejsze, że mamy trzy punkty, zagraliśmy na zero z tyłu i zaprezentowaliśmy kilka naprawdę świetnych akcji. Zobaczymy, co będzie dalej, ale mamy nadzieję, że podtrzymamy dobrą passę jak najdłużej. Wygraliśmy zasłużenie i z podniesioną głową pracujemy dalej - komentuje na facebookowym profili jagiellońskiej akademii trener Bernatowicz. - Wszyscy zagrali bardzo dobrze, wprowadzamy ponadto też nowe twarze do Centralnej Ligi Juniorów U-17, jak choćby Mateusza Baranowskiego, dla którego sobotni występ był debiutem na tym poziomie - dodaje.