CLJ. Juniorzy starsi Jagiellonii utrzymali się, a młodsi nie zagrają o medale

W CLJ U-17 walka o triumf w grupie A była niezwykle wyrównana i trwała do ostatniej kolejki. By zająć pierwsze miejsce i awansować do półfinału mistrzostw Polski Jagiellończycy musieli wygrać w Olsztynie. Niestety, drużynie trenera Tomasza Bernatowicza kompletnie nie wyszła pierwsza połowa, w której Stomil strzelił cztery gole i marzenia prysły. Ostatecznie gospodarze wygrali 5:2, a o medale MP zagrają zawodnicy UKS SMS Łódź. Białostoczanie skończyli rundę na czwartym miejscu.

W CLJ U-18 Jaga finiszowała słabo, przegrywając trzy mecze z rzędu. Na szczęście wcześniej wypracowany dorobek 39 punktów wystarczył zespołowi Krzysztofa Zalewskiego do pozostania w elicie.

WYNIKI CLJ U-18

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 1:2 (0:0). Bramki: 0:1 - Konstanty (51), 0:2 - Dryja (56), 1:2 - Karpiński (81).

Górnik Zabrze - Gwarek Zabrze 0:2, Cracovia Kraków - Arka Gdynia 0:0, Lechia Gdańsk- Lech Poznań 1:4, UKS SMS Łódź - Korona Kielce 2:1, Pogoń Szczecin- Zagłębie Lubin2:0, Escola Varsovia Warszawa - Wisła Kraków 0:1, Legia Warszawa - Hutnik Kraków 4:0.