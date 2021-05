CLJ. Górnik - Jagiellonia 0:1. Cenne zwycięstwo Żółto-Czerwonych w Zabrzu. Bramkarz bohaterem

- Bardzo ważne zwycięstwo. Mecz nie był wielkim widowiskiem z obu stron. Dominowała walka w środku pola, nie było za dużo sytuacji bramkowych. W pierwszej połowie rywale mieli jedną świetną okazję po rzucie rożnym, ale Mieszko Materna świetnie obronił - komentuje trener juniorów Jagiellonii Krzysztof Zalewski, cytowany przez klubowe media.- My natomiast wyszliśmy z sytuacją sam na sam, którą Krzysiek Toporkiewicz sfinalizował strzałem w nogi rywala. Zaraz jednak poprawił to zagranie dośrodkowaniem na głowę do Radka Zyśka - dodaje.

Zyśk strzelił gola w 28. minucie, a potem Żółto-Czerwoni mądrze bronili skromnego prowadzenia, aż do ostatniej minuty. Wtedy sędzia podyktował bardzo kontrowersyjny rzut karny dla zabrzan. Bohaterem Jagi okazał się Materna, który obronił jedenastkę i goście wrócili do Białegostoku z cennym zwycięstwem.

W środę, o godz. 12 Jagiellonia zmierzy się u siebie ze zdegradowanym już Hutnikiem Kraków. Jeśli zwycięży, utrzymanie się w CLJ U-18 będzie na wyciągnięcie ręki.