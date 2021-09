CLJ. Brawa dla trampkarzy Jagiellonii. Obie drużyny zwyciężyły

Mimo skromniejszej wygranej duże brawa należą się zespołowi z rocznika 2008, który prowadzi Norbert Beśko. Rywalizacja ze starszymi rywalami nie jest na poziomie centralnym łatwa i tym bardziej docenić trzeba fakt, że trampkarze AP Jagiellonii podnieśli się po dwóch wysokich porażkach i pokonali stołeczną Polonię.

Ekipa z rocznika 2007 bez większych problemów rozbiła Kosę i nadal legitymuje się kompletem punktów.

- Zwycięstwo pewne, nie podlegające dyskusji. Co do stylu i wrażeń, to na pewno można było zagrać trochę lepiej. W następnych meczach będziemy się w tych aspektach starali poprawić - komentuje trener Jagi Marek Wasiluk, cytowany przez klubowe media.

