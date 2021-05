Choroszcz. Mieszkańcy: losowano nazwiska czy numery wniosków? Burmistrz: Rezygnuję z grantu

Czytaj również: Betoniarnia w Porosłach. 1:0 dla mieszkańców. SKO uchyliło decyzję burmistrza. Inwestycji może nie być

Magistrat nie uwzględnił jednak próśb choroszczan, którzy uważali, że losowanie mogą obserwować dwie osoby - jako przedstawiciele mieszkańców. Nie było też internetowej transmisji, której chcieli mieszkańcy. Dlaczego, burmistrz nam nie wytłumaczył. Tymczasem, jak niedawno pokazała gmina Wasilków, internetowa transmisja losowania (chodziło o samochód w loterii PIT-owej) nie jest problemem.

- Nie chodzi o to, że nie dostałem grantu na fotowoltaikę. Chodzi o sprawiedliwość. Choroszcz to nie jest wielka społeczność, więc gdy widzimy, nazwiska i kto granty wylosował od razu rodzi się pytanie, dlaczego losowanie nie mogło być publiczne? Gdy tak było, nikt nie miałby pretensji o to, że nie został wylosowany, bo wszystko odbyło się jawnie i pod kontrolą społeczną. Człowiek powiedziałby sobie, trudno, może innym razem. A tak, cała sprawa pachnie kolesiostwem, bo przecież ludzie się znają i widzą, kto miał więcej szczęścia niż inni - mówił "Porannemu" Marek Turowski, jeden z mieszkańców Choroszczy.