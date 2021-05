Chemiczka z Uniwersytetu w Białymstoku zdobyła ponad 1,8 mln zł na badania nad lekami na raka jelita grubego

- Jedną z nich jest szlak metaboliczny tryptofanu. Tryptofan jest aminokwasem egzogennym o różnorodnych funkcjach fizjologicznych, odgrywającym fundamentalną rolę w regulacji układu odpornościowego, ośrodkowego układu nerwowego i układu nerwowego przewodu pokarmowego, o znaczącym wpływie na mikroflorę jelitową. Ze względu na jego znaczenie fizjologiczne nie dziwi fakt, że brak równowagi pomiędzy poziomem tryptofanu i jego metabolitów jest związany z wieloma różnymi chorobami człowieka, m.in. rakiem. Zaburzenia metaboliczne tryptofanu wpływają m.in. na zaburzenia równowagi mikroflory jelitowej. To prowadzi do stanu zapalnego, który z kolei przyczynia się do progresji raka jelita grubego i odwrotnie: rozwój tego nowotworu powoduje stan zapalny, który zmienia homeostazę bakterii jelitowych wpływając na metabolizm tryptofanu – tłumaczy dr Sofia Gama.

W swoich badaniach chemiczka chce szczegółowo przebadać metabolity tryptofanu, a także kompleksy, jakie tworzą one z obecnymi w naszym organizmie metalami. Wykorzysta do tego celu zróżnicowane techniki i metodologie (m.in. badania termodynamiczne oraz badania biologiczne). Chce m.in. sprawdzić, czy kompleksy metabolitów tryptofanu z metalami mogą zmienić drogi metaboliczne tego aminokwasu, czy są w stanie zmienić florę fizjologiczną człowieka, czy są cytotoksyczne dla występujących w jelicie bakterii oraz czy mogą przyczynić się do śmierci komórek rakowych. Dr Gama liczy, że taka wiedza przyczyni się do opracowania nowych leków na raka jelita grubego.

Dr Sofia Gama dołączyła do zespołu chemików analityków na Wydziale Chemii UwB rok temu. Jest zatrudniona na podlaskiej uczelni na trzyletnim kontrakcie. Pochodzi z Portugalii, badania naukowe realizowała wcześniej także we Włoszech, Francji i Niemczech.