Charytatywny Turniej o Puchar Rudego 2021. W szranki staną podlaskie firmy (ZDJĘCIA) Olga Goździewska-Marszałek

Firma Dr Tusz wraca z Charytatywnym Turniejem o Puchar Rudego. Do udziału w tegorocznych rozgrywkach zaproszeni zostali właściciele i pracownicy podlaskich firm. Każda drużyna musiała zapłacić wpisowe - 1250 zł. Zagrają do wspólnej bramki! Wszystko po to, by wesprzeć białostockie Stowarzyszenie Hattrick.