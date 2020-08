Chadwick Boseman nie żyje. Aktor znany z roli Czarnej Pantery miał 43 lata

Smutne wiadomości docierają do nas z Los Angeles. Nie żyje aktor Chadwick Boseman. Gwiazda takich filmów jak "Czarna Pantera", "42 - Prawdziwa historia amerykańskiej legendy" i "Get on Up". Zmarł po długoletniej walce z nowotworem. Miał 43 lata.

Aktor Chadwick Boseman nie żyje. Miał 43 lata Chadwick Boseman zmarł w wieku 43 lat. Jego śmierć poruszyła światem kina. Tę tragiczną wiadomość przekazała agentka aktora, Nicki Fioravante. Przyczyną zgonu był rak jelita grubego, z którym Boseman zmagał się od kilku lat. https://twitter.com/chadwickboseman/status/1299530165463199747 Aktor Chadwick Boseman nie żyje - kim był? Chadwick Boseman początkowo grywał epizody w pojedynczych odcinkach różnych seriali, debiutując w 2003 w "Brygadzie ratunkowej". Zajmował się także pisaniem scenariuszy spektakli teatralnych. Pierwszą główną rolę w filmie kinowym otrzymał w 2013 w "42 - Prawdziwa historia amerykańskiej legendy" z udziałem m.in. Harrisona Forda. Zagrał w nim Jackiego Robinsona, czarnoskórego baseballistę, który występował w najważniejszej lidze baseballu MLB. Światową sławę Chadwickowi Bosemanowi przyniósł przede wszystkim film przygodowy "Czarna Pantera", który trafił na ekrany w 2018 roku.