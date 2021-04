Cerkiew prawosławna obchodzi Wielki Piątek. Uroczystości w soborze św. Mikołaja w Białymstoku

Obchody Wielkiego Piątku w Cerkwi prawosławnej rozpoczynają się już dzień wcześniej. Ma to związek z biblijną rachubą czasu według opisu Księgi Rodzaju. Każdy kolejny dzień w Cerkwi rozpoczyna się wieczorem dnia poprzedniego, a nie o północy. Podczas wieczornego nabożeństwa w Wielki Czwartek zwanego jutrznią odczytuje się 12 fragmentów 4 ewangelii opisujących mękę Chrystusa. Wierni mają wtedy zapalone świece gromniczne, które nie gasząc, zanoszą do domu. Płomień przyniesiony do domu uważa się za formę błogosławieństwa mieszkania (można nim np. oznaczyć framugi drzwi).

- Wielki Piątek to dzień ścisłego postu. Gorliwi wierni nie jedzą nic aż do popołudnia, kiedy odprawiana jest wieczernia (nieszpory) z wyniesieniem tak zwanej płaszczanicy, czyli wizerunku przedstawiającego złożenie go grobu i opłakiwanie Chrystusa, umieszczonego zwykle na kawałku materiału. Płaszczanicę procesyjnie obnosi się wokół cerkwi, a po tym składa na specjalnie przygotowanym sarkofagu na środku cerkwi. Pod koniec tego nabożeństwa wierni całują płaszczanicę, uważając to za szczególne błogosławieństwo - opowiada Igor Wieremiejuk, ikonograf, znawca historii cerkwi prawosławnej.

Wieczorem albo w nocy w Wielki Piątek odprawiania jest jutrznia Wielkiej Soboty z lamentacjami nad symbolicznym grobem Chrystusa wplecionymi w wersety Psalmu 119. Jest to najdłuższy psalm, który w prawosławiu używany jest w nabożeństwach żałobnych. Nabożeństwo kończy się kolejną procesją wokół cerkwi z płaszczanicą symbolizującą złożenie do grobu.

Płaszczanica leży na środku cerkwi do nocy z soboty na niedzielę, kiedy to przed paschalną jutrznią jest zanoszona do ołtarza i leży na ołtarzu przez 40 dni Jest to symbol czasu przebywania Chrystusa na ziemi do jego wniebowstąpienia.