Ceny akcji TenderHut SA wzrosły na starcie o 34 proc. Pierwsza sesja notowań na NewConnect

TenderHut w przeddzień giełdowego debiutu opublikowała wstępne wyniki za pierwszy kwartał 2021. Marzec był dla spółki rekordowym miesiącem w całej historii pod względem przychodów.

– Ze wstępnych danych wynika, że w marcu osiągnęliśmy poziom przychodów na poziomie 5,3 mln zł, co stanowi wzrost o 29 proc. w stosunku do marca 2020 roku, kiedy wyniosły one 4,1 mln zł. Narastająco, w okresie styczeń-marzec 2021 roku osiągnęliśmy przychody na poziomie 14,2 mln zł, co stanowi wzrost o 32 proc. w stosunku do adekwatnego okresu roku 2020, kiedy to wyniosły one 10,7 mln zł. To najlepszy wynik z pojedynczego miesiąca w całej historii grupy. Planujemy regularnie dostarczać inwestorom nasze wyniki w cyklach miesięcznych – deklaruje Robert Strzelecki.