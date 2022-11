Centralna Liga Juniorów U-19. Legia Warszawa - Jagiellonia 1:0. Rewanż im się nie udał

- Mecz stał na bardzo wysokim poziomie. Po obu stronach widzieliśmy dużo jakości oraz kulturę gry. W trakcie spotkania było dużo różnych fragmentów, podczas których zarówno gospodarze jak i my mogliśmy się sprawdzić - uważa trener Wasiluk.

Legia - Jagiellonia 1:0. Zadecydował błąd w rozegraniu

W przeciwieństwie do spotkania w Białymstoku, które obfitowało w gole, w rewanżu obaj bramkarze długo zachowywali czyste konto.

- Druga połowa była w naszym wykonaniu dużo lepsza od pierwszej. Dominowaliśmy, mieliśmy okazje do wyjścia na prowadzenie, ale, niestety, straciliśmy bramkę. Miało to miejsce w końcowej fazie spotkania, po naszym złym rozegraniu z piątego metra przed bramką. Legia wykorzystała ten błąd i zdobyła bramkę. Potem próbowaliśmy jeszcze doprowadzić chociaż do remisu, ale nie udało się - dorzuca szkoleniowiec Żółto-Czerwonych.