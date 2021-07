Budżet obywatelski 2021 w Łapach. Miasto czeka na pomysły

Wnioski z propozycjami zadań do realizacji będą przyjmowane są przyjmowane do 2 sierpnia 2021 r. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec.

Szacunkowy koszt jednego projektu inwestycji nie może przekroczyć 100 tys. zł. Spośród wszystkich zgłoszonych do realizacji pomysłów komisja wybierze zadania dopuszczone i niedopuszczone do głosowania. Obie listy będą dostępne na stronie miasta Łapy.

Następnie mieszkańcy będą mogli oddać głos w głosowaniu jawnym. Każdy będzie mógł oddać tylko jeden głos na wybrane przez siebie zadanie. Do realizacji zakwalifikowane zostaną zadania, które uzyskały największą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski. Do 31 października będą znane wyniki głosowania. Projekty zostaną zrealizowane w 2022 r.

