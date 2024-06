Budowa drogi S19. Białystok Zachód-Krynice. To fragment Via Caerpati i zachodnio-północna obwodnica Białegostoku. Zobacz, postęp prac. OPRAC.: wal

15 proc. sumy kontraktowej wynosi zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac przy budowie pierwszego odcinka S19 n północny zachód od Białegostoku. To fragment od Krynic do węzła Białystok Zachód (dawniej Choroszcz). To na nim budowany fragment Via Carpati będzie przebiegać nad trasą S8 Białystok-Warszawa. Roboty drogowe rozpoczęły się w połowie marca 2024 roku i bardzo szybko posuwają się do przodu. Zobacz postęp prac.