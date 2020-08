BTL. Marek Zákostelecký stworzył Sen nocy miłości. Dlaczego królowa pokochała osła? (zdjęcia, wideo)

Bo od porywczego Egeusza – ojca Hermii ta historia bierze swój rozpęd. W genialnym kostiumie – zawieszonym pomiędzy XIX-wieczną elegancją a współczesnością Krzysztof Bitdorf stara się przeszkodzić dwóm młodym parom w sfinalizowaniu swoich uczuć. Kiedy trafiają na dwór króla Elfów, specjalisty od miłości, który znudził się własnej żonie, rozpoczyna się szaleństwo. Scena z wysłuchaniem stron z baletem na obrotowych stołkach to jeden z rozlicznych choreograficznych popisów dbającej o ruch w „Śnie nocy miłości” Anety Jankowskiej. Szalejące elfy, czy scena kłótni pomiędzy młodymi to kolejne zbiorowe wizualne przyjemności.

Ale tych jest o wiele więcej – poczynając od wspomnianych strojów. Młodzi niby mają jakieś kryzy na szyi, ale spodnie panów to już krzyżówka jakichś bryczesów z dresami i bojówkami, do tego cali na biało z delikatnymi czarnymi akcentami. To sam Marek Zákostelecký zadbał o stroje – dzieci z pewnością zachwyci suknia królowej Elfów Tytanii – w tej roli Izabela Maria Wilczewska, tatusiów zaś pewna stroju tego metafora, przygotowana zresztą, by pokazać zgubne działanie substancji odurzających. Zbubne, ale jakże przyjemne – także dla oka. Bo Zákostelecký zadbał i o lalki – niektóre dość pokaźnych rozmiarów, i o zastawki i o interakcję lalek i aktorów w żywym planie. Prawdziwe mistrzostwo. A przy tym, by przyśpieszyć akcję, w miarę upływu czasu coraz chętniej korzysta z obrotowej sceny. Może się zakręcić w głowie. Będą nieźle zaśpiewane piosenki, teatr cieni, wystrzały i światła wprost z podłogi. Reżyser ma wielką wyobraźnię, a jednocześnie nie przesadza z efektami, starając się wraz z Elżbietą Chowaniec, autorką adaptacji, uczynić opowieść przystępną dla młodych widzów.