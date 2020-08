BTL. Anna Retoruk wyreżyserowała spektakl Kaszalot. Marta Guśniowska pięknie opowiada o miłości i poszukiwaniu tożsamości

Sama Guśniowska przyznaje, że wszystko zaczęło się od próby samodzielnego stworzenia lalki. Napełniona kaszą stała się Kaszalotem. A że brązowym i ze spiczastym ryjkiem? Dla bajkopisarki to żaden problem – wręcz przeciwnie. Miała właściwie gotowy pomysł. A że kocha teatr lalek i lalkarzy – w roli narratora obsadziła właśnie Lalkarza, który wie, że tylko własnoręcznie stworzona lalka, nawet niedoskonała, ale wykonana z miłością do sztuki – może być źródłem sukcesu. I tak oto świat realny splata się w „Kaszalocie” ze światem teatru, a ten – co naturalne – ze światem baśni. W tym przypadku – opowieści drogi z niezwykłymi przygodami. Można powiedzieć, że wszystko to już było w tysiącach bajek. Owszem, ale Marta Guśniowska dla klasycznych puzzli znajduje nowe konteksty, bo kocha język polski i umie z nim igrać. „Kaszalot obudził się jakiś nieswój” rozpoczyna Lalkarz. A Guśniowska podchwytuje – nieswój, czyli niczyj, a skoro niczyj to czyj? I opowieść rusza z kopyta. Kaszalot, trochę Odyseusz, a trochę Koziołek Matołek, napotyka na swojej drodze rzekę. Dlaczego? Bo przecież nurtuje go pytanie, a rzeka ma… Zgadliście – nurt. I tak dalej. Rzeka wpada do morza, a w morzu to już na pewno każdy wie – żyją kaszaloty. I ajk to wszystko pokazać w teatrze lalek?