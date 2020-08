BTL. Anna Retoruk reżyseruje spektakl Kaszalot według Marty Guśniowskiej (zdjęcia, wideo)

Podróż w poszukiwaniu siebie przetłumaczyłam na podróż pociągiem – wyjaśnia Joanna Martyniuk, scenografka „Kaszalota”. Wraz z reżyserką Anną Retoruk połączyły żywy plan z planem lalkowym. - Postacie wymagały jasnego określenia, kto jest kim – dodaje Martyniuk. I zdradza, że zobaczymy zabieganego mecenasa, pchełkę, która lubi zjeść, jest skromna i zadziwiona tym co się dzieje w przedziale i lalkarza, który wprowadza elementy magiczne. I właśnie te elementy magiczne – lalki, Joanna Martyniuk stworzyła z przedmiotów, które łatwo znaleźć w bagażu. To buty, które nagle stają się kasztankami, szal z futra zagra lisa, animowane są też walizki, a torby stają się kaszalotami.

- To opowieść o poszukiwaniu nas w sobie – uważa reżyserka Marta Guśniowska. I dodaje, że to także tekst bliski światu samych lalkarzy. - O poszukiwaniu swojego miejsca w gromadzie, swojej tożsamości, drogi, a nawet drugiej połówki. Tekst jest tak wielowarstwowy i wielobarwny, że wykorzystaliśmy mnóstwo środków wyrazu. Jest lalka tintamareska, żywy plan, lalki animowane ręką.

Tytułową rolę gra Jacek Dojlidko. - Tak naprawdę gram postać zabieganego mecenasa, czy biznesmena, a kaszalot to wcielenie tej postaci pod wpływem lalkarza, osoby którą spotykam w sztuce w takim codziennym pędzie – opowiada aktor. - Kiedy zrządzeniem losu czas się zatrzymuje, wchodzimy w opowieść kaszalota. To odnalezienie siebie w sobie, tego co straciliśmy albo czego nie zauważyliśmy, a na co powinniśmy zwrócić uwagę i podzielić się tym odkryciem z kimś, kogo spotkamy na swojej drodze. Kaszalotowi w podróży towarzyszy Pchła kreowana przez Iwonę Szczęsną. Spotkają się przez przypadek w podróży. - Moja postać w trakcie przedstawienia bardzo się rozwija – uśmiecha się aktorka.

Pierwsi widzowie będą mogli zobaczyć „Kaszalota” już w najbliższą niedzielę, o godz. 16. Przedstawienie ponownie trafi na kameralną scenę BTL-u 5 i 6 września. Warto zadbać o bilety.