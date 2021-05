BS nr 10. Szkoła, która gwarantuje absolwentom pracę w czołowych firmach [zdjęcia]

- Proponowane przez nas kierunki to odpowiedź na głosy podlaskich pracodawców. Oni wiedzą najlepiej, gdzie występują braki kadrowe i w którą stronę zmierza branża, w której funkcjonują. Stawiamy przede wszystkim na to, by uczniowie, będący od pierwszego roku pracownikami młodocianymi, poznawali rzeczywiste środowisko pracy, by uczyli się już obsługi odpowiednich maszyn i urządzeń bezpośrednio w firmach. Są to dla nich pierwsze zarobione w życiu pieniądze, dlatego naprawdę z zaangażowaniem podchodzą do realizacji zadań i wykonywania obowiązków - podkreśla Agnieszka Guzik, wicedyrektor Branżowej Szkoły I stopnia nr 10 w Białymstoku.