Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 9.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Filipów, ul. Olendry numery: od 21 do 49A, ul. Nadrzeczna 1

9.09 od godz. 8:00 do 12:00

Sucha Wieś, 35

9.09 od godz. 8:00 do 15:00

Lipniak, numery: od 13 do 14, od 19 do 21, od 28 do 29

9.09 od godz. 8:00 do 15:00

Wiżajny, ul. Wisztyniecka numery: od 16 do 50, 67

9.09 od godz. 8:00 do 15:00

Garbas Pierwszy, numery: od 1 do 33

9.09 od godz. 10:00 do 15:00

Wiżajny, os. Wistuć numery: od 1 do 4

10.09 od godz. 8:00 do 15:00

Piecki, numery: od 10 do 26

10.09 od godz. 8:00 do 12:00

Agrafinówka, numery: od 13 do 18

10.09 od godz. 8:00 do 15:00