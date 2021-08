Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 6.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat białostocki

Sobolewo, od 2 do 9, od 12 do 18B, 24A, Przepompownia "Wnuk"

6.08 od godz. 12:00 do 18:00

Ruda, ul. Popielna od nr 1 do 6; gm. Grajewo

9.08 od godz. 8:00 do 15:00

Ruda, bud nr 79; gm. Grajewo

11.08 od godz. 8:00 do 15:00

Ruda, ul. Pogodna nr 4, 5, ul. Wesoła nr 3, 7, 10; gm. Grajewo

12.08 od godz. 8:00 do 15:00

Gąsówka-Osse, od nr 1 do nr 25, Łapy, ul. Kościelna, ul. Sokołowska

9.08 od godz. 9:00 do 14:00

Gąsówka-Osse, od nr 27 do 56

9.08 od godz. 14:00 do 18:00

Łyski, ul. Kwiatowa, ul. Kwiatowa fabryka okien DMD, ul. Leśna 3, 5,, ul. Ptasia 9

10.08 od godz. 8:00 do 14:00