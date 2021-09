Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 5.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Suwałki

Suwałki, ul. Bakałarzewska numery: 35C, 94A, od 98 do 100B, ul. Zastawie Ferma, Potasznia, Żwirownia

6.09 od godz. 8:00 do 15:00

Suwałki, ul. Władysława Łokietka numery: od 1 do 94, ul. Władysława Jagiełły numery: 12, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, od 66 do 111, ul. Mieszka I numery: 6, od 21 do 46, ul. Kazimierza Wielkiego numery: od 27 do 29

7.09 od godz. 8:00 do 15:00

Suwałki, ul. Bakałarzewska numery: 80A, 90, ul. Mieszka I numery: 51, 55B, 55D, 66ABCD, ul. Traktorzystów 9

10.09 od godz. 8:00 do 15:00

Suwałki, ul. Władysława Łokietka numery: 4, 30, 33-40, 42, 44-49, 51A, 54-54C, 57, 59, 63, 64, 66, 68-68C, 84B, plac budowy, ul. Mieszka I numery: 3-7, 9, 10, 12-14, 16, 18, 20, 22, ul. Filipowska numery: 105, 107, 109, 111

17.09 od godz. 12:00 do 18:00