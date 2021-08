Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 5.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat augustowski

Kolnica, od nr 1 do nr 9

5.08 od godz. 8:00 do 15:00

Ponizie, numery: od 11 do 35A

10.08 od godz. 8:00 do 14:00

Płaska, numery: od 81 do 92

11.08 od godz. 8:00 do 14:00

Suwałki

Suwałki, ul. Mieszka I 5, ul. Władysława Łokietka 4, 34, 37, 40, 45, 49, 51a, od 54 do 54c, 57, 59, 63, 64, 66, od 68 do 68C, 84B, plac budowy., ul. Filipowska przepompownia PWiK.

5.08 od godz. 12:00 do 18:00

powiat białostocki

Sobolewo, od 2 do 9, od 12 do 18B, 24A, Przepompownia "Wnuk"

6.08 od godz. 12:00 do 18:00

Ruda, ul. Popielna od nr 1 do 6; gm. Grajewo

9.08 od godz. 8:00 do 15:00