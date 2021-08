Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 26.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat sejneński

Murowany Most, odbiorca zasilany z ZK9748

26.08 od godz. 8:00 do 15:00

Pełele, numery: od 2 do 7B

26.08 od godz. 8:00 do 15:00

Szołtany, numery: od 16 do 35, Żyrwiny, Żwirownia

30.08 od godz. 8:00 do 12:00

Trompole, numery: od 3 do 5

30.08 od godz. 8:00 do 15:00

Wojciuliszki, 5

31.08 od godz. 8:00 do 15:00

Ogórki, numery: od 9 do 12

1.09 od godz. 8:00 do 15:00

Ogórki, numery: od 6 do 8

3.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat białostocki

Sobolewo, numery: od 18 do 86, Krzywe, numery: od 60A do 69, Suwałki, ul. Sianożęć 10

26.08 od godz. 8:00 do 16:00

Glinki, Słucz, Mikuty, gm. Radziłów, Chrzanowo, bud nr 10, Wilamowo, bud. nr od 1 do 34; gm. Przytuły

31.08 od godz. 8:00 do 13:00