Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 24.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (24.08 9:08) nie ma prądu w podlaskim?

powiat suwalski

Bolcie, numery: od 2 do 6

24.08 od godz. 8:00 do 15:00

Prudziszki, numery: od 5 do 6, Wołownia, 21

24.08 od godz. 8:00 do 16:00

powiat grajewski

Grajewo, ul. Budowlana, ul. Wiórowa, Kacprowo, ; gm. Grajewo

24.08 od godz. 7:00 do 20:00

powiat sokólski

Suchowola, ul. Kupiecka, ul. Szkolna, ul. Stanisława Staszica, pl. Plac Kościuszki 23, 24

24.08 od godz. 8:00 do 15:00

Wierzchlesie, Brzozowy Hrud, Bilwinki, Planteczka, Wysokie Laski, Pawełki, 15, 16, 17, od 43 do 50, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16, Słojniki, kolonie od 41 do 53, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16, Igryły, kolonie: 39, 41, Krukowszczyzna, kolonie: 49, 50, Stara Kamionka, kolonie od 166 do 175, Drewnopol, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16

24.08 od godz. 8:00 do 16:00