Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 22.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Wołownia, numery: 3, od 22 do 29, 50, plac budowy, maszt Polkomtel

23.07 od godz. 8:00 do 15:00

Żubryn, 9A, Jasionowo, 10, Budimex - Plac Budowy

27.07 od godz. 8:00 do 16:00

Dubowo Pierwsze, numery: od 1 do 22A, 43, 46, 47, 48, działki

29.07 od godz. 8:00 do 16:00

Bród Nowy, od 17 do 24, plac budowy, działki., Bród Stary, od 1 do 10, 17, place budowy, działki.

30.07 od godz. 8:00 do 16:00

Łopuchowo, kolonie: 66, 67, 68

22.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat augustowski

Reszki, numery: od 14 do 34A

23.07 od godz. 9:00 do 13:00

Lubinowo, 1, 6A, 7, 8

28.07 od godz. 8:00 do 14:30