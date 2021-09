Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 2.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat sejneński

Sejny, ul. Łąkowa

2.09 od godz. 7:00 do 22:00

Ogórki, numery: od 6 do 8

3.09 od godz. 8:00 do 15:00

Wojciuliszki, 5

6.09 od godz. 8:00 do 15:00

Wojciuliszki, 5

7.09 od godz. 8:00 do 15:00

Krejwińce, numery: od 1 do 19, od 27 do 29A, od 31 do 34, Poćkuny, numery: od 1 do 6 , 17, 17A, 19, Półkoty, numery: od 1 do 29, Dworczysko, numery: 5, 6, 18, Berżniki, numery: od 15 do 24

7.09 od godz. 8:00 do 13:00

Sztabinki, numery: od 9 do 21

10.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat suwalski

Rutka-Tartak, ul. Leśna numery: od 1 do 2, ul. Suwalska numery: od 1 do 22, ul. 3 Maja działka 37/5

2.09 od godz. 8:00 do 12:00