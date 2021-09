Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 17.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat sejneński

Wojciuliszki, 5, Trompole, numery: od 2 do 5

17.09 od godz. 8:00 do 15:00

Klejwy, numery: 3, 7, 58, 59

17.09 od godz. 8:00 do 15:00

Budwieć, numery: od 15 do 32, Stanowisko, numery: od 1 do 13

20.09 od godz. 8:00 do 15:00

Radziuszki, numery: od 23 do 30

21.09 od godz. 8:00 do 15:00

Łumbie, numery: od 34 do 37, Gryszkańce, 3

21.09 od godz. 9:00 do 15:00

Krasnopol, numery: 10, od 63 do 68, 70, 73, od 77 do 81

22.09 od godz. 8:00 do 15:00

Łumbie, numery: od 34 do 37, Gryszkańce, 3

22.09 od godz. 9:00 do 15:00

Remieńkiń, numery: od 1 do 16, 30, 46, 47, działki: 111/4, 111/7, 410/2, Żubrówka Stara, 9

22.09 od godz. 12:00 do 18:00