Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 16.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim (16.03)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w podlaskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (16.03 17:09) nie ma prądu w podlaskim? Białystok Białystok, ul. Swobodna 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, ul. Szeroka 10B, 10C, 10D, 12A, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

16.03 od godz. 6:30 do 19:00 Białystok, ul. Techniczna 5

16.03 od godz. 7:00 do 18:00 Planowane wyłączenia prądu w podlaskim powiat suwalski Stary Skazdub, numery: od 1 do 8

17.03 od godz. 8:00 do 15:00 Pobondzie, numery: od 7 do 11, Rowele, 36

18.03 od godz. 8:00 do 15:00 Śmieciuchówka, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka, Morgi, Malesowizna

21.03 od godz. 8:00 do 13:00 Płociczno, numery: od 38 do 40, Orłowo, numery: 1, 2 od 21.03 godz. 8:00 do 22.03 godz. 15:00

Szkocja, numery: od 11 do 17

21.03 od godz. 8:00 do 14:00 Biała Woda, numery: od 1 do 54, od 56 do 64, 94, 95, działki nr: 25, 30, 117/7, 183/2, 191/2, 232, 233, 240/2/3, 240/19, 240/23, 241/3, Żywa Woda, numery: od 1 do 17, działki nr: 218/4, 224/4, 266

23.03 od godz. 8:00 do 12:00 Burdeniszki, 24

24.03 od godz. 8:00 do 13:00 Ścibowo, numery: od 1 do 10

24.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat sejneński Trakiszki, numery: od 9 do 19

17.03 od godz. 8:00 do 15:00 Murowany Most, numery: 1, 2, Romanowce, numery: od 1 do 51, Michnowce, numery: od 2 do 13

17.03 od godz. 9:00 do 13:00

Żubronajcie, numery: od 2 do 12

23.03 od godz. 8:00 do 15:00

Klejwy, numery: 3, 7, od 38 do 49, 58, 59, Ferma Drobiu, Babańce, numery: od 15 do 17

24.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat augustowski Strzelcowizna, numery: od 9 do 18

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 Augustów, ul. Wojska Polskiego 80, 80A, ul. Guzia 41, Żarnowo Pierwsze, numery: od 2 do 9, od 22 do 29, 31, 33, 34, Netta Pierwsza, numery: 69, od 71 do 78, 80, Netta Druga, numery: 2, 7A, 9, 10, 12, od 15 do 29, od 32 do 35, 38, 39, 41, 43, 45, 51, 110/4, Netta-Folwark, numery: 36A, 37, 74, Uścianki, numery: 2, od 4 do 20

22.03 od godz. 8:00 do 12:00 Bargłów Kościelny, numery: 47, 50, 50A, 51, 73, 74, 77, 79, 80

22.03 od godz. 9:00 do 13:00

Krasnoborki, numery: 62, 64, 66, Sztabin, ul. Augustowska 96

23.03 od godz. 8:00 do 14:00 Pomiany, numery: od 41 do 54A

25.03 od godz. 9:00 do 13:00 Dulkowszczyzna, kol. od 12 do 16

18.03 od godz. 8:00 do 14:30 powiat grajewski Szczuczyn, ul. Jana Kilińskiego, ul. Krzywa, ul. Łąkowa, ul. Stefana Majewskiego, ul. Nadstawna, pl. 1000-lecia, ul. Sportowa, ul. Szczuki, ul. Wąsoska

18.03 od godz. 7:00 do 18:00 Brzozowo, nr od 15 do 33

18.03 od godz. 8:00 do 14:30 Łomża Łomża, ul. Zdrojowa nr 91

18.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat kolneński Kolno, ul. Grunwaldzka nr 2

21.03 od godz. 8:00 do 16:00

Kossaki, Koziki-Olszyny, Obiedzino, - bud nr 26, 27; gm Kolno, Skroda Mała, ; gm. Stawiski, Skroda Wielka, Wiszowate, ; gm. Grabowo

23.03 od godz. 8:00 do 16:00

Ptaki, bud od nr 45 do 49a; gm. Turośl

23.03 od godz. 9:00 do 15:00 powiat łomżyński Konarzyce, ul. Młynarska

22.03 od godz. 7:00 do 16:00 Mężenin, Ożarki-Olszanka, Ożary Wielkie, Zambrzyce-Króle, bud nr 33; gm. Rutki

22.03 od godz. 7:30 do 15:00 Nowogród, ul. Morska domki leniskowe

23.03 od godz. 9:00 do 16:00 Osowiec, Płochowo, Budne, kolonia

25.03 od godz. 9:00 do 10:00 Osowiec, Płochowo, Budne, kolonia

25.03 od godz. 13:00 do 14:00 powiat zambrowski Podłatki Duże, Podłatki Małe, ;gm. Kołaki Kościelne, Wiśniewo, bud nr 9b; gm. Zambrów

25.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat sokólski Przystawka, nr od 62 do 67

17.03 od godz. 8:00 do 13:00 Nierośno, nr od 33 do 39

17.03 od godz. 8:00 do 14:30

Przystawka, kol. 68, 69, 70, 72, 73, 77, 78, 88

17.03 od godz. 10:00 do 14:00 Trofimówka, kol. 44, 45, 53

17.03 od godz. 10:00 do 15:00 Trzcianka, kol. od 31 do 35, Kładziewo, 1, 1A, 2

18.03 od godz. 8:00 do 11:00 Marchelówka, kol. od 21 do 26, Trofimówka, kol. 47, 48

18.03 od godz. 9:00 do 12:00 Marchelówka, 19 i 29

18.03 od godz. 10:00 do 14:00 Zadworzany, Żwirownia

21.03 od godz. 7:00 do 10:00 Białousy, nr od 1 do 13

21.03 od godz. 8:00 do 11:00

Poniatowicze, kol. od 59 do 68, nr od 1 do 52, Malawicze Dolne, nr od 2 do 46, Malawicze Górne, nr od 3 do 18, Puciłki, nr od 1 do 25, Szkoła, kol. 27, 29, Parczowce, nr od 1 do 45, Czepiele, nr od 1 do 34, Czuprynowo, nr od 46 do 57, Tatarszczyzna, nr od 1 do 3 oraz Tołoczki od 1 do 5

21.03 od godz. 9:00 do 13:00

Białousy, 73, 74, 75.

21.03 od godz. 10:00 do 13:00 Białobłockie, Popławce

21.03 od godz. 10:00 do 13:00 Długi Ług, nr od 35 do 38

21.03 od godz. 11:00 do 15:00 Grodziszczany, nr od 59 do 81

23.03 od godz. 8:00 do 14:30 Miejskie Nowiny, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23.

23.03 od godz. 8:00 do 14:00 Reszkowce, nr od 1 do 22, 46 oraz dz. nr 110/3

24.03 od godz. 8:00 do 14:30 Wojtachy

24.03 od godz. 8:00 do 11:00 Sokolany, nr od 19 do 45 i Kościół

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 Przesławka, nr od 1 do 8

25.03 od godz. 8:00 do 11:00 Brody, 22, Brzozówka Strzelecka, 5

25.03 od godz. 9:00 do 12:00

Brody, nr od 1 do 19

25.03 od godz. 10:00 do 14:00 powiat białostocki Złotniki, nr od 52 do 59

17.03 od godz. 8:00 do 13:00 Gąsówka Stara, ul. Stefana Żeromskiego nr od 40 do 50

17.03 od godz. 9:00 do 14:00 Sobolewo, ul. Kryształowa działki: 290/3, 290/4, 290/5

19.03 od godz. 11:00 do 14:00

Marynki, nr od 17 do 21

21.03 od godz. 8:00 do 12:00 Ogrodniki, 11E

21.03 od godz. 9:00 do 13:00 Dobrzyniewo Duże, ul. Gruntowa dz nr 19/18

22.03 od godz. 9:00 do 13:00 Choroszcz, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, ul. Aleja Niepodległości 41

22.03 od godz. 9:00 do 14:00 Protasy, nr od 1 do 55 oraz Stacja Paliw MAX, kol. od 50 do 56 parzyste i nr 80, Łubniki, kol. 51, 51/1, 51A, 54, 54/3, 66, 67, dz. nr 16/3, Halickie, 83, dz. nr 554/3., Kuriany, dz. nr 382/1

22.03 od godz. 9:00 do 14:00

Zabłudów, ul. św. Rocha 34B, 34C, 34D, 34E.

23.03 od godz. 8:30 do 12:00 Łapy, ul. Leśna nr od 1 do 13, ul. Kolejowa nr od 1 do 13, ul. Surażska nr od 1 do 24B, ul. Teofila Lenartowicza nr od 1 do 5, Łapy Osse przejazd kolejowy

24.03 od godz. 9:00 do 15:00 Poświętne, nr od 50 do 62

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 Grabówka, ul. Goździkowa 18, 22, 26, działka 111/28,, ul. Leszczynowa działka 109/17,, ul. Waniliowa 12, 16, 17, działka 111/53

24.03 od godz. 8:00 do 13:00 Grabówka, ul. Białostocka od numeru 1 do 34, ul. Modrzewiowa 2, szosa Szosa Baranowicka od nr 55 do 138, oprócz 73, 75, 77, 83/2, 85, Sobolewo, Kolonia 67, 69, 86, 87, 88, 90, 98A, 98B, 100, ul. Rysia, ul. Sarnia, ul. Sobolewska 5, 7, ul. Wiewiórcza od 1 do 11, ul. Wilcza 3, 6, 6/1, 6/2, 8, ul. Żabia 4, 10

25.03 od godz. 7:30 do 12:30

Grabówka, szosa Szosa Baranowicka 73, 75, 77, 83/2, 85

25.03 od godz. 7:30 do 15:30 powiat moniecki Jasionówka, kol. 21, 35, 36, Wiązówka, kol. 21

17.03 od godz. 8:00 do 14:30 Klewianka, nr od 94 do 100, Piwowary, 43

22.03 od godz. 9:00 do 15:00 Lewonie, nr od 1 do 39, Boguszewo, 94, 95

24.03 od godz. 8:00 do 17:00 Lewonie, Boguszewo

24.03 od godz. 8:00 do 11:00 Brzozówka Folwarczna

24.03 od godz. 10:00 do 15:00 powiat hajnowski Bobrówka, 75, 77, 78, 82, Koziniec, 13

22.03 od godz. 8:00 do 14:30 powiat bielski Stare Bagińskie

22.03 od godz. 8:00 do 14:00 Nowe Bagińskie

22.03 od godz. 8:00 do 12:00 Brześcianka

23.03 od godz. 8:00 do 14:00

Haćki, (posesje od nr 1 do 18 oraz blok byłego PGR)

23.03 od godz. 8:00 do 13:30 powiat wysokomazowiecki Sikory-Pawłowięta, nr od 1 do 18

22.03 od godz. 9:00 do 13:00 Sikory-Pawłowięta, nr od 1 do 7

24.03 od godz. 8:00 do 12:00 Kobylin-Cieszymy, nr od 15 do 26

24.03 od godz. 10:00 do 14:00 Szepietowo, ul. Nowy Świat, ul. Towarowa, ul. Przemysłowa

16.03 od godz. 19:00 do 22:00 Wysokie Mazowieckie, ul. Dywizjonu 303 (posesja nr 11), ul. Westerplatte (posesja nr 8)

17.03 od godz. 9:00 do 15:00 Szepietowo, ul. Nowy Świat, ul. Towarowa, ul. Przemysłowa

17.03 od godz. 13:00 do 18:00 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja (blok nr 4), ul. Ludowa (posesje nr: 64, 80, 80A, 80B, 90, 90A, 98A oraz bloki nr: 72, 74, 76, 78)), ul. Długa (posesje nr: 63A i blok nr 59)

18.03 od godz. 8:30 do 12:30

Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska (kościół)

22.03 od godz. 8:00 do 16:30 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja (blok nr 4), ul. Ludowa (posesje nr: 64, 80, 80A, 80B, 90, 90A, 98A oraz bloki nr: 72, 74, 76, 78)), ul. Długa (posesje nr: 63A i blok nr 59)

24.03 od godz. 8:30 do 12:30 Święck Wielki, (posesje nr: 22 ,22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29A - szkoła)

25.03 od godz. 9:00 do 15:00 Białystok Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 8, 8A

17.03 od godz. 6:00 do 9:00 Białystok, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2, 4, 6, 7, ul. Ogrodowa 10, 23, 27, 29, 31, ul. Starobojarska 8, 10, 12, 13, 15A, 18, 20, 22

17.03 od godz. 6:30 do 19:00

Białystok, ul. Elewatorska 27A oraz przepompownia

17.03 od godz. 13:00 do 19:00 Białystok, ul. Elewatorska 29C

17.03 od godz. 13:00 do 19:00 Białystok, ul. Storczykowa 1, 1/1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ul. Wrocławska 9, 9A, 15, 19, 31, 33, 35, 35A, ul. Zielonogórska 2A

18.03 od godz. 6:30 do 19:00 Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 8, 8A

18.03 od godz. 15:00 do 20:00 Białystok, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 5, ul. Jerzego Waszyngtona 22A, 24, 26, 26A

21.03 od godz. 6:30 do 19:00 Białystok, ul. Górnicza 1, 2, 2A, 3, ul. Gródecka 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 41, ul. Piaskowa 20, 20/1, 22, ul. Pionowa 1, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, ul. Plażowa 32, 32A, 32D, 34, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 36, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 39, 40, 42, 42A, 42B, 42/1, 44, 44A, 44B, 46, 48, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87A, 87B, 87D, 89, 89B, 89C, 91, działka 1229 stacja GSM,, ul. Pozioma 2, 2A, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 39A,41, 43, 45, 73, ul. Przejściowa 2, 20, ul. Sobolewska 1, 2, 2A, 3, 4A, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 13B, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 22/2, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46

21.03 od godz. 9:00 do 12:00

Białystok, ul. Antoniukowska 50, 52, 54, 54A, ul. Świętokrzyska 4

22.03 od godz. 6:30 do 19:00 Białystok, ul. Lipowa 17, 21, 25

22.03 od godz. 6:30 do 19:00 Białystok, ul. Celownicza 37

22.03 od godz. 6:30 do 8:00 Białystok, ul. Transportowa 2, 3, 4, 6, 8, automyjnia

23.03 od godz. 5:00 do 6:00 Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 22, 24, 24A, 26, 26A

23.03 od godz. 6:30 do 19:00 Białystok, ul. Meksykańska 14, 14A, 14B, 14C

23.03 od godz. 7:00 do 18:00 Białystok, ul. Owsiana 2, 2A, 2B, 4, 6, 11, 12, 15, 18, 19, 20A

23.03 od godz. 8:00 do 12:00 Białystok, ul. Meksykańska 12 oraz od numeru 12A do 12T

23.03 od godz. 9:00 do 15:00

Białystok, ul. Transportowa 2, 3, 4, 6, 8, automyjnia

24.03 od godz. 5:00 do 6:00 Białystok, ul. Sienkiewicza 28

24.03 od godz. 6:30 do 8:00 Białystok, ul. Szpitalna 35A, ul. Wesoła 11A, 13, 15/1, 15A, 15B, 17, 17/1, 18, 19, 21, 22, ul. Wołodyjowskiego 6B, 8C, 8D, 8E, ul. Jurowiecka 46A, 56, ul. Nowogródzka 7, 7A, 11, 13, ul. Poleska 23, 25, 27, 42, 45/1

24.03 od godz. 6:30 do 19:00 Białystok, ul. Boczna 1, 2C, 4, ul. Sielska 2, ul. gen. Stanisława Sosabowskiego 22, 28, ul. Zacisze 1, 1/1, 5, 6A, 11, 12 15, 17/1, 17/1A, 19/1, 19/1A

25.03 od godz. 6:30 do 19:00 Białystok, ul. Octowa 3, 3A

26.03 od godz. 9:00 do 16:00 powiat siemiatycki Bogusze Stare, (posesje od nr 1 do 22)

17.03 od godz. 7:00 do 14:00

Wajków, (posesje od nr 59 do 78)

18.03 od godz. 7:00 do 13:00 Wajków, (posesje od nr 52 do 70)

21.03 od godz. 8:00 do 13:00 Sobiatyno, (nr nieparzyste od 13 do 29 oraz nr parzyste od 10 do 22)

22.03 od godz. 7:30 do 13:30

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Paweł Jabłoński o wizycie premierów w Kijowie