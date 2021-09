Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 14.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (14.09 15:09) nie ma prądu w podlaskim?

powiat suwalski

Nowa Wieś, numery: od 26 do 34D, od 37A do 38A, działki: 23/8, 121/4, plac budowy

14.09 od godz. 12:00 do 18:00

powiat grajewski

Dybła, Popowo, Wierzbowo, Wojewodzin, ; gm. Grajewo

14.09 od godz. 9:00 do 17:00

powiat sokólski

Harasimowicze, 37, od 40 do 55, 60, od 68 do 71, kolonia nr 9, działka 312/3, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe przerwy;, Jaczno, Stock, 38, Ostrowie, kolonie od 57 do 70

14.09 od godz. 8:00 do 19:00

Białystok

Białystok, ul. Swobodna 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 24,28, 30, 32, 34, 36, ul. Szeroka 12A, 14, 16, 18

14.09 od godz. 6:00 do 19:00