Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 14.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

Stara Pawłówka, numery: 17, 34, Kruszki, 24, Malesowizna, numery: od 1 do 10 21.05 od godz. 8:00 do 15:00

Gębalówka, numery: od 10 do 20 20.05 od godz. 8:00 do 15:00

Filipów, ul. Fabryczna 3, ul. 1 Maja numery: od 26 do 42, "Stokrotka", "Biedronka" 17.05 od godz. 9:00 do 17:00

Wiżajny, numery: od 1 do 42, Kamionka, Wysokie, Laskowskie, Wiłkupie, Makowszczyzna, Sudawskie, – numery: od 22 do 24, Maszutkinie, Ejszeryszki, Krejwiany 17.05 od godz. 8:00 do 16:00

Bakałarzewo, ul. Polna numery: od 1 do 10B, ul. 100 - Lecia Niepodległości, ul. Krzywa, ul. Suwalska numery: 9, 9A, od 11 do 24 15.05 od godz. 8:00 do 15:00

Czarne, numery: od 21 do 23, Białe Jeziorki, numery: 13, 14 14.05 od godz. 8:00 do 15:00

Krzywólka, numery: od 20 do 26

22.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat augustowski

Jałowo, numery: od 21 do 30

14.05 od godz. 8:00 do 15:00

Janówka, numery: od 1 do 17, od 85 do 101, Mazurki, numery: 32, 32A, 33, 73C

14.05 od godz. 8:00 do 14:00

Jeziorki, numery: od 39 do 51

15.05 od godz. 8:00 do 14:00

Huta, numery: od 3 do 17, od 28 do 35

16.05 od godz. 8:00 do 15:00

Dreństwo, numery: od 55 do 65, od 71 do 80

17.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sejneński

Budwieć, numery: od 1 do 4, Zelwa, numery: od 8 do 18, 23A

14.05 od godz. 8:00 do 16:00