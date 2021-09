Brak prądu w podlaskim. Sprawdź gdzie 1.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim (1.09)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w podlaskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w podlaskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (1.09 7:10) nie ma prądu w podlaskim? powiat grajewski Grajewo, ul. Józefa Piłsudskiego nr 42, Popowo, bud od nr 1 do 15, Sala Bankietowa, Przepompownia Wody; gm. Grajewo

1.09 od godz. 7:00 do 12:00 Białystok Białystok, ul. Jana Klemensa Branickiego 9, 13, 17, ul. Elektryczna 6, 12, 13, 17, ul. Adama Mickiewicza 1

1.09 od godz. 6:00 do 19:00 Planowane wyłączenia prądu w podlaskim powiat suwalski Przejma Mała, numery: od 1 do 14, działki letniskowe

1.09 od godz. 8:00 do 12:00 Kleszczówek, numery: od 7 do 24

1.09 od godz. 12:00 do 18:00 Jegliniszki, numery: od 3 do 4, Dziadówek, 8, działki

2.09 od godz. 8:00 do 15:00 Rutka-Tartak, ul. Leśna numery: od 1 do 2, ul. Suwalska numery: od 1 do 22, ul. 3 Maja działka 37/5

2.09 od godz. 8:00 do 12:00

Rutka-Tartak, ul. Młynarska numery: od 1 do 19, ul. Szkolna numery: od 1 do 30

2.09 od godz. 10:00 do 15:00 Rutka-Tartak, ul. Suwalska numery: od 25 do 35, Pobondzie, numery: od 35 do 45

2.09 od godz. 12:00 do 18:00 Pobondzie, numery: od 16 do 23, Postawele, 16, Lizdejki, numery: od 1 do 11

3.09 od godz. 8:00 do 12:00 Pobondzie, numery: od 1 do 51, Kadaryszki, numery: od 1 do 18, Rowele, 36, Rutka-Tartak, ul. Północna numery: od 1 do 6

3.09 od godz. 8:00 do 16:00 Rogożajny Małe, numery: od 3 do 8, Rogożajny Wielkie, numery: 5, od 9 do 17, 26

3.09 od godz. 10:00 do 15:00

Wiżajny, ul. Wierzbołowska numery: od 1 do 27, ul. Szkolna numery: od 1 do 3

3.09 od godz. 12:00 do 18:00

Bolcie, 1, Wiżgóry, numery: od 8 do 9, Wiżajny, Kolonie - numery: od 50 do 62

6.09 od godz. 8:00 do 12:00 Blenda, numery: od 1 do 18

7.09 od godz. 8:00 do 12:00 Bućki, numery: od 2 do 16, Zarzecze, numery: 1, 2

7.09 od godz. 10:00 do 15:00 Stara Pawłówka, numery: od 13 do 31, Malesowizna, 18

7.09 od godz. 12:00 do 18:00 Filipów Drugi, numery: 24C, 25, 26A, działki

8.09 od godz. 8:00 do 12:00 Krzywólka, numery: od 2 do 7

8.09 od godz. 8:00 do 15:00 Filipów Drugi, numery: od 18 do 81

8.09 od godz. 10:00 do 15:00 Filipów, ul. 1 Maja numery: od 25 do 42

8.09 od godz. 12:00 do 18:00

Filipów, ul. Olendry numery: od 21 do 49A, ul. Nadrzeczna 1

9.09 od godz. 8:00 do 12:00 Garbas Pierwszy, numery: od 1 do 33

9.09 od godz. 10:00 do 15:00 Piecki, numery: od 10 do 26

10.09 od godz. 8:00 do 12:00 Taciewo, numery: od 14 do 32A

10.09 od godz. 10:00 do 15:00 Stara Chmielówka, numery: od 32 do 48

10.09 od godz. 12:00 do 18:00 Wasilówka, 2, 4, 5, 6, 8, 12

2.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat sejneński Ogórki, numery: od 9 do 12

1.09 od godz. 8:00 do 15:00

Sejny, ul. Łąkowa

2.09 od godz. 7:00 do 22:00 Ogórki, numery: od 6 do 8

3.09 od godz. 8:00 do 15:00

Wojciuliszki, 5

6.09 od godz. 8:00 do 15:00 Wojciuliszki, 5

7.09 od godz. 8:00 do 15:00 Krejwińce, numery: od 1 do 19, od 27 do 29A, od 31 do 34, Poćkuny, numery: od 1 do 6 , 17, 17A, 19, Półkoty, numery: od 1 do 29, Dworczysko, numery: 5, 6, 18, Berżniki, numery: od 15 do 24

7.09 od godz. 8:00 do 13:00 powiat augustowski Augustów, ul. Zakole 3A

1.09 od godz. 8:00 do 14:00 Jałowo, numery: od 33 do 57, działki letniskowe

1.09 od godz. 10:00 do 15:00 Żarnowo Pierwsze, numery: 9A, 9B, 11B, rozprężalnia gazu

2.09 od godz. 8:00 do 14:00 Augustów, ul. Karola Brzostowskiego numery: 1, 3

3.09 od godz. 8:00 do 14:00 Sztabin, ul. Augustowska 55 (PEGAZUS), 94 (Stacja Paliw), Fiedorowizna, Ewy, Karoliny, numery: od 2 do 7, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21

6.09 od godz. 8:00 do 13:00

Suwałki Suwałki, ul. Bakałarzewska numery: 35C, 94A, od 98 do 100B, ul. Zastawie Ferma, Potasznia, Żwirownia

6.09 od godz. 8:00 do 15:00 Suwałki, ul. Władysława Łokietka numery: od 1 do 94, ul. Władysława Jagiełły numery: 12, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, od 66 do 111, ul. Mieszka I numery: 6, od 21 do 46, ul. Kazimierza Wielkiego numery: od 27 do 29

7.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat wysokomazowiecki Plewki, numery: od 8 do 36

9.09 od godz. 12:00 do 18:00 Truskolasy-Lachy, (kolonia - posesje nr 14 i 15)

2.09 od godz. 7:00 do 14:00 Jośki, Krasowo Wielkie, (posesja nr 6)

2.09 od godz. 9:00 do 14:00 Jabłonka Kościelna, (hydrofornia), Jabłonka-Świerczewo, (posesje od nr 12 do 44)

3.09 od godz. 9:00 do 14:00

Szepietowo, ul. Główna (nr parzyste od 56 do 70 oraz maszty GSM: Polkomtel i T-Mobile)

3.09 od godz. 9:00 do 13:00 Zaręby-Skórki

7.09 od godz. 8:00 do 13:00 Michałki, (posesje od nr 1 do 14 oraz nr: 48 i 49)

7.09 od godz. 8:00 do 15:00 Radziszewo-Króle, (posesje nr 1, 2, sklep, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, ZK 11417, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 40A)

8.09 od godz. 7:00 do 14:00 Dąbrowa-Dołęgi, Dąbrowa-Moczydły, (nr parzyste od 2 do 27), Szepietowo-Żaki, (posesje od nr 1 do 9 oraz od 17 do 23)

8.09 od godz. 8:00 do 17:00 Sokoły, ul. Kościelna (posesje od nr 1 do 38, w tym kościół i plebania), ul. Krótka (posesja nr 1), ul. Leśna (posesje od nr 1 do 12), ul. Niecała (posesja nr 2), ul. Rynek Kościuszki (posesje od nr 1 do 8), ul. Rynek Mickiewicza (posesje od nr 1 do 20, w tym UG, OSP, apteka), ul. Tykocińska (posesja nr 1)

10.09 od godz. 8:00 do 18:00

powiat łomżyński Dębniki, bud od nr 1 do 26; gm. Zbójna

1.09 od godz. 8:00 do 14:00

Jemielite-Wypychy, Sierzputy-Marki, Stare Jemielite, gm. Śniadowo

2.09 od godz. 8:00 do 12:00 Łomża Łomża

1.09 od godz. 14:00 do 16:00 Łomża, ul. Akademicka nr 44, 48, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego nr 2, ul. Poznańska nr 141c, 145

11.09 od godz. 6:00 do 22:00 Łomża, ul. Akademicka nr 45, ul. Spokojna nr 7, 7a, 7b, 7c, 9, 9a, 11, 11a, 11b, ul. Żabia nr 6

11.09 od godz. 6:00 do 10:00 Łomża, ul. Akademicka nr 45, ul. Spokojna nr 7, 7a, 7b, 7c, 9, 9a, 11, 11a, 11b, ul. Żabia nr 6

11.09 od godz. 17:00 do 22:00 powiat kolneński Lachowo, bud nr 40, 75; gm. Kolno

2.09 od godz. 7:30 do 17:00

Czerwone, bud nr 110, od nr 112 do 115a; gm. Kolno

3.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat zambrowski Długobórz, ul. Krótka nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ul. Podleśna nr 1, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 21, dz.15/7, ul. Słoneczna nr 1, 3, ul. Spacerowa nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 19, ul. Zambrowska nr 2, 8, 10, 12, 14; gm. Zambrów

6.09 od godz. 8:00 do 15:00 Czartosy, bud od nr 1 do 27a; gm. Zambrów

7.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bielski Mieszuki, od 27 do 34

1.09 od godz. 8:00 do 14:00 Strabla, Łyse, Doktorce, Lesznia

1.09 od godz. 8:00 do 9:00 Strabla, Łyse, Doktorce, Lesznia

1.09 od godz. 11:00 do 12:00

Ogrodniki, od 4 do 15; dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16, Wojtówce, kolonia 48, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16, Guzy, kolonia ferma drobiu, Jaskra, kolonie od 24 do 34, Kalinówka Kościelna, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki w godzinach: 8-10 oraz 14-16

3.09 od godz. 8:00 do 16:00 Pulsze, od 130 do 156

10.09 od godz. 8:00 do 14:00 Orla, ul. Bielska (posesje nr: 48, 50) od 2.09 godz. 21:00 do 3.09 godz. 10:00 Orla, ul. Bielska (nr parzyste od 44 do 46 oraz nr nieparzyste od 25 do 35), ul. Henryka Sienkiewicza (nr parzyste od 2 do 24 oraz nr nieparzyste od 1 do 17), ul. Ogrodowa (nr parzyste: 4, 6 oraz od 12 do 24, nr nieparzyste od 13 do 23, dz. 38)

2.09 od godz. 21:00 do 23:00

Orla, ul. Bielska (nr parzyste od 44 do 46 oraz nr nieparzyste od 25 do 35), ul. Henryka Sienkiewicza (nr parzyste od 2 do 24 oraz nr nieparzyste od 1 do 17), ul. Ogrodowa (nr parzyste: 4, 6 oraz od 12 do 24, nr nieparzyste od 13 do 23, dz. 38)

3.09 od godz. 6:00 do 10:00 Bielsk Podlaski, ul. Dubiażyńska (dz. nr 571, 572), Piliki, (posesje nr 132 i 134, w tym leśniczówka)

7.09 od godz. 7:00 do 13:00 Brzeźnica, (posesje nr: 133, 134, 141, DZ.206/8, 100, 123, 132, 137, 138, 140)

9.09 od godz. 7:00 do 14:00

powiat sokólski Słójka, 11, 12, 15

1.09 od godz. 8:00 do 14:00 Holiki, od 1 do 17

1.09 od godz. 9:00 do 14:00

Kiersnówka, od 1 do 41

2.09 od godz. 8:00 do 14:30 Sokółka, ul. Białostocka stacja paliw Orlen, Metro-Stal

2.09 od godz. 9:00 do 14:00 Reszkowce, od 1 do 22, 46

3.09 od godz. 8:00 do 14:30 Janowszczyzna, kolonie od 48 do 51

8.09 od godz. 8:00 do 14:00 Sokolany, kolonie: 55, 65

9.09 od godz. 8:00 do 14:00 Jałówka, 3, 4, 5, 6, Kładziewo, od 1 do 13, Trzcianka, 31, 32, 33, 34, 35, dla pozostałych odbiorców wystąpią kilkuminutowe zaniki, Chwaszczewo, 47, 48, 49, Nowowola, od 81 do 109

10.09 od godz. 7:30 do 16:00 powiat moniecki Kalinówka Królewska, kolonie od 45 do 60

1.09 od godz. 8:00 do 14:00 Knyszyn, ul. Grodzieńska od 99a do 150, Tartak, Jaskra, kolonie od 35 do 107

2.09 od godz. 8:00 do 14:00

Kropiwnica, Sikory, Waśki, Dudki-Kolonia, Krzeczkowo, kolonie od 27 do 29

7.09 od godz. 8:00 do 16:00 Waśki, Dudki-Kolonia, od 1 do 10, Krzeczkowo, kolonie od 27 do 29

8.09 od godz. 8:00 do 16:00 Sikory

9.09 od godz. 8:00 do 16:00 Kuczyn, (elektrownia MEW Kuczyn)

6.09 od godz. 8:30 do 14:30 powiat białostocki Hryniewicze, wystąpią kilkuminutowe przerwy, Śródlesie, wystąpią kilkuminutowe przerwy, Olmonty, ul. Międzyleśna wystąpią kilkuminutowe przerwy

1.09 od godz. 8:00 do 10:00 Hryniewicze, wystąpią kilkuminutowe przerwy, Śródlesie, wystąpią kilkuminutowe przerwy, Olmonty, ul. Międzyleśna wystąpią kilkuminutowe przerwy

1.09 od godz. 16:00 do 18:00

Niewodnica Kościelna, ul. Działkowców

6.09 od godz. 9:00 do 12:00 Czaplino, od 1 do 16

7.09 od godz. 8:00 do 14:00 Pietkowo, stawy rybne

8.09 od godz. 8:00 do 14:00

Czaczki Wielkie, od 12 do 42

9.09 od godz. 8:00 do 14:00 Krupniki, ul. Makowa 3, 5, 11

9.09 od godz. 9:00 do 15:00 Grabówka, ul. Ananasowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, ul. Brzoskwiniowa 2, 4, ul. Cyprysowa 1, 1A, 2, 4, 6, 10, 10B, 10C, 10D, 10E, 22, 24, 25, 27, ul. Leszczynowa 14/1, 27, 31, ul. Leśna 1, ul. Leśna Polana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21A, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 45, 55, 57, ul. Magnoliowa 16

4.09 od godz. 6:30 do 9:00

Grabówka, ul. Brazylijska 3, 4, 7, 15, 36, ul. Indyjska 3, 6, ul. Klonowa 34, ul. Waszyngtońska 15, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 32, 36, 40, 42, 46, 48, 50, 54

8.09 od godz. 7:30 do 13:30 Grabówka, ul. Górna 39/8, 39/7, 39/6, 39/5, 36, 38, 40 44, 48, 50, 47, 47/2, 47/3, 47A, 47B

9.09 od godz. 11:00 do 14:30 powiat hajnowski Osówka, od 7 do 41

3.09 od godz. 8:00 do 14:00 Białystok Białystok, ul. Gajowa 64, 64A, 66, 68, 68/1, 68A, 68B, 70, 72, ul. Palmowa 4, 12, 16, 18

2.09 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Onyksowa

2.09 od godz. 9:00 do 16:00 Białystok, ul. Pałacowa 4, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 29, ul. Sienkiewicza 28A, ul. Warszawska 6, 8, 9, 10, 14, 14A, 16, 18

3.09 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Artura Grottgera 9

3.09 od godz. 9:00 do 16:00 Białystok, ul. Stołeczna 21

4.09 od godz. 9:00 do 16:00 Białystok, ul. Lipowa 37, 43

6.09 od godz. 6:00 do 18:00 Białystok, ul. 11 Listopada 28, ul. Wołodyjowskiego 1, 2A, 2B, 4, 5

6.09 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. św. Andrzeja Boboli 56, ul. Korycińska 11/1, 13, ul. Letnia 2, 6, 7A, ul. Szarych Szeregów 19

7.09 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Artura Grottgera 3

7.09 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 44

7.09 od godz. 8:00 do 14:00 Białystok, ul. Karola Brzostowskiego 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 53A, 54, 55, 55A, 55B, 55C, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68

7.09 od godz. 8:00 do 13:00

Białystok, ul. Artura Grottgera 9

7.09 od godz. 15:00 do 20:00 Białystok, al. Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 10, garaże, ul. Kazimierza Pułaskiego 123, 125, 129, 131, ul. Świętego Jerzego 38, 40

8.09 od godz. 6:00 do 19:00 Białystok, ul. Żelazna 38, ul. Jerzego Waszyngtona 25C, 25D

9.09 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. M. Curie-Skłodowskiej 16, 16A, ul. Wojskowa 1

9.09 od godz. 7:30 do 10:30 Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 23

9.09 od godz. 8:00 do 14:00 Białystok, ul. Daktylowa 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ul. Figowa 1, 3, 7, ul. Generała Józefa Hallera 25, 27, ul. Kokosowa 1, 2, 3, 4, 6, 16, ul. Palmowa 14, 20, 20A, 21, 22, 24

10.09 od godz. 6:00 do 19:00

Białystok, ul. Narewska Stacja PKP "Odolany"

10.09 od godz. 8:00 do 13:00 Białystok, ul. gen. Józefa Bema 100, ul. Depowa ogródki działkowe

11.09 od godz. 8:00 do 14:00 Białystok, ul. Bitwy Białostockiej 9

12.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat siemiatycki Dołubowo, (posesje od nr 1 do 13 oraz od 108 do 122)

2.09 od godz. 7:00 do 14:00 Dołubowo, (posesje od nr 14 do 20, nr 33 oraz od 94 do 106)

3.09 od godz. 7:00 do 14:00 Osmola, (posesje od nr 51 do 79)

9.09 od godz. 7:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

