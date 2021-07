Bon turystyczny na Podlasiu aktywowało dotychczas 60 tys. osób. Z tygodnia na tydzień liczba użytkowników bonu rośnie

- Wykorzystany został jeden bon, drugi jeszcze czeka. Wykorzystany z wyprzedzeniem, bo zapłacona została nim zaliczka na przyszłoroczne wakacje. Dla rodziny dwa plus dwa, taki bon to mniej więcej połowa kosztu zakwaterowania na tydzień, np nad polskim morzem. Więc to na pewno przydatne. Wolałbym żeby te pieniądze zostały wykorzystane przez państwo w inny sposób. Ale skoro już są rozdysponowywane w ten sposób, to rzeczywiście zachęca to do wakacji, urlopu. Żeby nie zmarnować tych pieniędzy, skoro już są - mówi Patryk Bromboszcz, białostoczanin, ojciec dwójki dzieci.