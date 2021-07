Boks. Reprezentacja Polski juniorów trenuje w Białymstoku. Trener kadry: liczą się z nami i boją się nas (zdjęcia)

Nie da się ukryć, że pięściarstwo olimpijskie w naszym kraju przeżywa regres, a na międzynarodowych zawodach Polacy byli często wymarzonym rywalem w losowaniu.

- To się zmienia, a w zasadzie już się zmieniło. Zagraniczne ekipy liczą się z nami i boją się nas. To efekt kilku bardzo udanych startów i mamy teraz propozycję wspólnych zgrupowań oraz sparingów na przykład od Niemców i Litwinów - przekonuje trener Kochanowski - Oczywiście, nie wzięło się to z niczego, tylko z ciężkiej pracy naszej i zawodników - dorzuca.

- Też uważam, że nie jesteśmy już chłopcami do bicia, ale ciężko na to zapracowaliśmy. W minionym roku podczas wakacji byłem chyba na siedmiu obozach. By coś osiągnąć, nie da się jednak tego uniknąć - dodaje Jakub Straszewski, który na kwietniowych młodzieżowych mistrzostwach świata w Kielcach osiągnął ogromny sukces, zdobywać srebrny medal. Na takie osiągnięcie czekaliśmy dziewięć lat, od czasu wicemistrzowskiego tytułu Pawła Wierzbickiego z Boxingu Sokółka.