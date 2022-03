Bielsk Podlaski. Znowu nikt nie chciał kupić upadłego Bielmleku. Będzie do trzech razy sztuka?

- Sądzę, że to co się dzieje na Ukrainie i bliskość tego konfliktu nie sprzyja przetargowi. Poza tym sytuacja ekonomiczna w Polsce, czyli wysoka inflacja i wzrost cen opału, prądu była niesprzyjająca, a teraz po wybuchu wojny na Ukrainie biznesowo mamy zupełny marazm. Polska, z racji na bliskiego sąsiedztwa z terenem obecnego konfliktu staje się miejscem niesprzyjającym, czy nawet ryzykownym, do inwestowania - uważa syndyk masy upadłości Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek i dodaje: - Poza tym, bielski zakład to obiekt o tyle specyficzny, że zainteresowane jego kupnem są wyłącznie spółdzielnie mleczarskie, co mocno ogranicza krąg potencjalnych inwestorów.