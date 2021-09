Bielsk Podlaski. Wyniki Unibep SA po pierwszym półroczu 2021. Komentarz prezesa

- Nasz portfel zamówień w części budowlano-infrastrukturalnej wynosi około 2,2 mld zł, w tym już nad drugie półrocze ma wartość około 1 mld zł. Nasza spółka deweloperska Unidevelopment SA korzysta z boomu na rynku deweloperskim i rosnących cen mieszkań. Tylko w pierwszym półroczu jej wynik sięga 8,5 mln zł netto – pisze w liście do akcjonariuszy Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA.

Zapowiedział jednocześnie, że w przypadku Unidevelopment SA większe znaczenie biznesowe w wynikach Grupy spodziewane jest w ostatnim kwartale 2021 roku. Obecnie spółka w realizowanych projektach posiada 1560 lokali.

- Według dostępnych analiz rynkowych hossa na rynku nieruchomości potrwa co najmniej jeszcze kilka kwartałów. Spowodowane jest to m.in. niskimi stopami procentowymi, obawami o rosnącą inflację i rekordowym poziomem oszczędności gospodarstw domowych, co bezpośrednio przekłada się na silny popyt na mieszkania zarówno wśród klientów korzystających z kredytu hipotecznego, jak i dysponujących własnym kapitałem – tłumaczy wynik Leszek Gołąbiecki.