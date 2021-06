Bielsk Podlaski: SM Bielmlek, która nie działa jest warta o 10 mln zł więcej – oszacowali biegli

Jak dodaje syndyk, wycena zostanie ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Potem ruszy procedura sprzedaży, na zasadach, które ustali rada wierzycieli (m.in. KOWR, BOŚ, NFOŚiGW, OSM Piątnica). Nie jest wykluczone, że rada ukonstytuuje się w przyszłym tygodniu i wtedy to ona zdecyduje, czy majątek Bielmleku będzie sprzedawany np. z wolnej ręki czy na aukcji i jaka będzie ostateczna cena.

Na razie syndyk wstrzymał wysyłanie do spółdzielców wezwań o wyrównanie udziałów (około 20 mln zł). \

- Czekam na uprawomocnienie się postanowienia o upadłości (które zaskarżył stary zarząd), co być może nastąpi w tym miesiącu. Gdy to się stanie, wrócę do wysyłania wezwań do rolników-spółdzielców. Po prostu takie są procedury, więc nie ma innej możliwości - tłumaczy syndyk Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek.