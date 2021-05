Bielsk Podlaski: Sąd wypowie się o wysokości udziałów spółdzielców i o samej upadłości. Wszyscy czekają

- Jeszcze nie dostałem wyceny majątku Bielmleku, myślę, że prawdopodobnie zostanie ona zakończona w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Niestety, w grę wchodzą pewne skomplikowane sprawy własnościowe i związane z zastawami, więc biegli rzeczoznawcy mają pewien problem. Mam jednak nadzieję, że do ostatecznej wyceny majątku wkrótce dojdzie - mówi Józef Gliński, syndyk masy upadłości bielskiej mleczarni.

Jak dodaje syndyk, ze względu na ostrożność procesową, nadal nie wzywa rolników do wyrównania brakujących udziałów. - Czekam na decyzję sądu, bowiem dowiedziałem się, że wpłynęły zażalenia (od zarządu spółdzielni) na orzeczenie o upadłości. Dlatego do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii przez sąd nie wysyłam do rolników-spółdzielców żadnych wezwań - zapewnia.