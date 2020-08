Biedronka. Gang Fajniaków w Biedronce. Nowe pluszaki: Chmurka, Słońce, Kropla, Drzewo, Smog, Foka, Jarzębina, Piesek, Dąb, Ważka (zdjęcia)

Po Gangu Świeżaków i Gangu Słodziaków sieć Biedronka ma nową akcję promocyjną. To Gang Fajniaków. Będą naklejki do zbierania i wymieniania na maskotki lub książkę.

Biedronka. GANG FAJNIAKÓW od 27 sierpnia

Zasady mają być podobne do tych z poprzednich akcji Biedronki. Akcja Gang Fajniaków ma się rozpocząć 27 sierpnia i potrwać do 2 grudnia 2020 r. Maskotki mają być do odbioru w sklepach sieci Biedronka do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów.