Białystok-Krywlany. Lasy Państwowe odwołały się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji prezydenta o wycince drzew pod lotnisko

14457 - tyle dokładnie drzew z Lasu Solnickiego ma iść pod topór, by samoloty bez przeszkód korzystały z pasa startowego na Krywlanach. Od postanowienia prezydenta Białegostoku ponownie odwołało się - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - Nadleśnictwo Dojlidy. Między innymi jednym z powodów było to, że przy wydaniu decyzji prezydent zignorował też interes społeczny, bo nie przeprowadził konsultacji.

- Szkoda, że Lasy Państwowe nie wykazały się taką determinacją przy wycince drzew na Mierzei Wiślanej - skomentował prezydent Tadeusz Truskolaski.

Pierwotnie pod "siekierę" miało trafić 35 procent całego drzewostanu sąsiadującego z Krywlanami Lasu Solnickiego - blisko 14,6 tys. drzew, które rosną powyżej strefy nalotu. Prezydent Białegostoku wyraził zgodę na usunięcie ten naturalnej przeszkody lotniczej zarządzającej lotniskiem spółce Aeoro Partner z Warszawy. Wydanej we wrześniu br. decyzji władz miasta o wycince sprzeciwiały się organizacje społeczne, m.in. członkowie Inicjatywy dla Białegostoku, Stowarzyszenia Okolica oraz Stowarzyszenie Łączy Nas Białystok. Domagały się w tej sprawie konsultacji społecznych. Czytaj więcej: Las Solnicki może być wycięty pod powiększenie lotniska na Krywlanach. Społecznicy sprzeciwiają się temu i złożyli już petycje

Od tamtej decyzji odwołało się Nadleśnictwo Dojlidy.

- Miasto Białystok nie zwróciło się o zgodę na zezwolenie na wycięcie wskazanych drzew do Generalnej czy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czyli właściwego organu związanego z ochroną przyrody, przed wydaniem własnej decyzji z dnia 31 sierpnia 2020 roku - tłumaczył Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Nadleśnictwo stwierdziło ponadto, że firma wykonująca operat przeszkodowy na zlecenie miasta, nie dokonała pomiaru wszystkich drzew objętych decyzją (wykonała go metodą "statystyczno-reprezentacyjną" w oparciu o uogólnienie badania próby losowej). Nie ustaliła też, czy na obszarze objętym decyzją o wycince drzew, nie występują gatunki chronione, ich siedliska, ostoje bądź gniazda. W efekcie odwołania, SKO uchyliło decyzję włodarza miasta - Tadeusza Truskolaskiego (organ wykonawczy) do ponownego rozpatrzenia. Choć nie z powodu argumentów Nadleśnictwa, a proceduralnych. Jak tłumaczył Wiesław Podhorodecki, zastępca prezesa SKO, decyzja wymagała uzupełnienia o odpowiednie załączniki wskazujące na to, co prezydent Białegostoku rozumiał jako przeszkodę lotniczą. Powinna zawierać analizę biegłego, a nie odsyłać do jego opinii. Organ nie określił także konkretnie o jakie drzewa chodzi. Nie było załącznika, z którego by wynikało, jakie drzewa powinny zostać usunięte z ich konkretnymi namiarami, wysokością. Konieczne było również uwzględnienie aktualnej numeracji działek geodezyjnych, które w decyzji nie były prawidłowo wskazane.

Czytaj też:SKO uchyliło decyzję prezydenta Truskolaskiego ws. wycięcia 15 tys. drzew Lasu Solnickiego na potrzeby lotniska Krywlany To odwołanie spowodowało, że prezydent musiał jeszcze raz wydać decyzję. Nastąpiło to jeszcze w grudniu. Okazuje się, że decyzja dotyczy 14457 drzew na obszarze około 80 ha Lasu Solnickiego. Jak zauważyli przedstawiciele Nadleśnictwa Dojlidy są to najwyższe drzewa, które ze względu na swoją wysokość uniemożliwiają bezpieczne lądowanie i start samolotów. Niższe drzewa mogą pozostać, jednak będą one mogły rosnąć tylko do określonej wysokości. - Potem najprawdopodobniej również będą musiały być wycięte - napisało na profilu facebookowym Nadleśnictwo Dojlidy, które odwołało się od drugiej decyzji prezydenta SKO. Jarosław Krawczyk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, mówi, że Nadleśnictwo Dojlidy zgłosiło zastrzeżenia podobne do tych, które były przy pierwszej decyzji. Wskazało, że ponownie zostały naruszone przepisy prawa materialnego.

- Na przykład, że brakuje rozporządzenia wykonawczego do ustawy Prawo Lotnicze, które doprecyzowałoby wysokość wyższą niż określone przez wyznaczone powierzchnie ograniczające przeszkody. Prezydent nie podał także numeru załącznika do Konwencji o Międzynarodowym Ruchu Cywilnym. Ponadto zdaniem Nadleśnictwa nie ma podstaw do powoływania się na tę konwencję, ponieważ odnosi się ona o lotnisk międzynarodowych, a przecież wiadomo, że nie są nim Krywlany. To oznacza, że bez postawne było też powołanie biegłych, którzy określali przeszkody do usunięcia. Przy wydaniu decyzji prezydent zignorował też interes społeczny, bo nie przeprowadził konsultacji - wylicza Jarosław Krawczyk. Prezydent Tadeusz Truskolaski w komentarzu na Twitterze napisał, że Lasy Państwowe nie powinny dopuścić do powstawania przeszkód lotniczych.

Inwestycja na Krywlanach to pas startowy o wymiarach 1350 m na 30 m (o nawierzchni utwardzonej z asfaltobetonu) oraz droga startowa o wymiarach 840 m na 160 m (o nawierzchni trawiastej). Wybudowano także płytę do zawracania samolotów, drogi kołowania, płyty postojowe. Pas przystosowany jest do niewielkich maszyn zabierających na pokład do 50 osób. Zasięg statków powietrznych to 1,5–2 tys. km. Z pasa startowego korzystać będą mogły także lotnicze ośrodki szkoleniowe, pogotowie ratunkowe, Podlaski Oddział Straży Granicznej i inne służby państwowe.

Koszt inwestycji to ponad 45 mln zł. Z budżetu województwa na ten cel przeznaczono 16,1 mln zł. Zobacz także: Lotnisko Krywlany. Od roku pas startowy stoi pusty. W najbliższych miesiącach samoloty raczej tu nie wylądują Lotnisko Krywlany Białystok. Pas startowy już gotowy (21.09.2018)

Bez wycinki nie ma mowy o certyfikacie i samolotach na białostockim pasie startowym.