Białystok. Zdalnie sterowane modele i wyrzutnia rakietowa przed siedzibą Muzeum Wojska (zdjęcia)

Do wyrzutni stała kilkudziesięcioosobowa kolejka.

- Byliśmy na rynku, obejrzeliśmy konie, teraz przyszliśmy tu. Dzieciaki są zachwycone wyrzutnią rakiet. Ciągle do niej wchodzą i wychodzą - opowiada pan Mariusz, który z synem i córką odwiedził atrakcje przed Muzeum Wojska w Białymstoku.

Wyrzutnia, jaką można było obejrzeć przy ulicy Kilińskiego to WR-40 Langusta. Przeznaczona jest do zastosowania na szczeblu dywizjonu artylerii rakietowej jako środek ogniowy służący do niszczenia i obezwładniania siły żywej i sprzętu bojowego przeciwnika w rejonach jego ześrodkowania, niszczenia środków ogniowych przeciwnika, niszczenia umocnień i punktów oporu przeciwnika, stawiania narzutowych zapór minowych oraz zakłócania i dezorganizacji działań przeciwnika - czytamy w opisie pojazdu.