Białystok. Wypadek na Zielonogórskiej. Pijany kierowca potrącił na pasach ojca z dzieckiem i uciekł. Jest wyrok (zdjęcia)

- Oczywiste jest, że żadna kara, jakakolwiek by ona nie była, nie zrekompensuje i nie zwróci zdrowia osobom pokrzywdzonym, które ucierpiały na skutek tego wypadku. Ta kara musi się odnosić do okoliczności związanych z oddziaływaniem wychowawczym na osobę oskarżonego, jak też z odziaływaniem ogólnoprewencyjnym - skierowanym w stosunku do ogóły społeczeństwa - tłumaczyła sędzia Barbara Paszkowska z Sądu Rejonowego w Białymstoku. W jej ocenie taką karą będzie 6 lat pozbawienia wolności.

Orzekła również wobec Marcina G. dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także nawiązki w wysokości po 20 tys. zł na rzecz każdego z pokrzywdzonych. Skazany dodatkowo wpłacić 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.