Białystok. Wypadek na DK 8 na wlocie do Białegostoku. Niedaleko Ronda Putry zderzyły się cztery auta. Utrudnienia w ruchu [ZDJĘCIA]

Na miejscu okazało się, że w wypadku uczestniczyły cztery auta osobowe. Dwóm osobom strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ok godz. 9.25 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu drogowym przy wjeździe do Białegostoku od strony Augustowa w rejonie Ronda Putry. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że jadący w kierunku Białegostoku seat nie zachował ostrożności i uderzył w stojącego przed nim fiata a ten w efekcie domina forda a następnie w volkswagena. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby pojechały do szpitala: kierowca seata i fiata. Zarówno w kierunku Białegostoku jak i w przeciwnym tj.wylot z miasta zablokowane po jednym wewnętrznym pasie - informuje Katarzyna Molska-Zarzecka z zespołu prasowego podlaskiej policji.