Białystok. Wpadli z narkotykami, bo nie zapięli pasów (zdjęcia)

- Szybko okazało się, co jest powodem takiego zachowania - mówi st. sierż. Izabela Kłosowska z KMP Białystok. - Funkcjonariusze znaleźli przy mężczyznach ponad 60 gramów białego proszku i 50 tabletek.

Wstępne badanie narkotesterem białego proszku wykazało, że jest to amfetamina, a tabletki to ekstazy. Podczas dalszych czynności w mieszkaniu jednego z nich, mundurowi zabezpieczyli niewielką ilość marihuany i amfetaminy. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty. 28-latek posiadania narkotyków, a jego młodszy kolega posiadania znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu pasażer kontrolowanego przez policjantów opla trafił na trzy miesiące do aresztu.