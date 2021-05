Białystok. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski uczestniczył w uroczystym podniesieniu flagi państwowej w Dniu Flagi (zdjęcia, wideo)

- Barwy narodowe, flaga, orzeł biały to są znaki identyfikujące naszą przynależność narodową i państwową. Mają charakter integrujący i z drugiej strony nas odróżniający. Nasze najważniejsze wartości były skupione wokół barw narodowych. Kolor biały odnosi się do ideałów i czystości i szlachetności, a czerwień do przelanej krwi, do męstwa i heroizmu, który tym barwom towarzyszył. Symbolizowały również wysiłek jakim były okupione możliwości rozwoju narodu. To jeszcze bardziej powinno nas skupiać wokół tych barw narodowych. Ta flaga biało-czerwona w tych najważniejszych momentach i naszych dziejach towarzyszyła - mówił Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski