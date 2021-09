Białystok. W piątek 17 września otwarcie Muzeum Pamięci Sybiru. Kosztowało 57 mln zł. Czy wystawa stała zaskoczy zwiedzających?

Wagon z takiego transportu, tzw. tiepłuszka, to swoista brama prowadząca na wystawę czasową. Po jej przekroczeniu trafiamy do wnętrza, w którym dominuje mrok. Nie jest to przypadek, ponieważ stylistyka już na wstępie ma nawiązywać do tragicznych wspomnień i doświadczeń. Na podłodze wyświetlane są dwie grupy napisów.

- Pierwsza nawiązuje do wątków geograficznych czy klimatycznych. Druga odzwierciedla emocje towarzyszące deportowanym: głód, strach, terror, cierpienie - dodaje Piotr Popławski.

Tak samo jak napis Sybir, który ustawiony jest z porozrywanych liter.

- W języku polskim ma ono znacznie głębsze, emocjonalne znaczenie bardziej niż w rosyjskim, w którym oznacza Syberię - krainę geograficzną, nic więcej - tłumaczy przewodnik.