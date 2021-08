Białystok. W miejscu wyciętych leciwych drzew na osiedlu Piasta zrobiono nasadzenia. To kpina - mówią mieszkańcy [ZDJĘCIA]

Poza oczywistym efektem technicznym i zapewnieniu zdecydowanie większej niezawodności dostaw ciepła dla naszych mieszkańców podkreślamy aspekt proekologiczny realizowanej inwestycji. Wraz z demontażem starych sieci zostanie usunięte z terenów osiedli ponad 70 ton azbestu, który obecnie jest składnikiem izolacji ciepłowniczych i których który może być uwalniany do atmosfery poprzez wentylowane kanały ciepłownicze, jak również roznoszony przez gryzonie, które chętnie lęgną się w kanałach.

Równocześnie, ze zwalnianymi terenami budowy sieci spółdzielnia przystąpiła do zagospodarowania terenu i wykonywania nowych nasadzeń drzew i krzewów. Ze względu na gęstość podziemnych sieci uzbrojenia terenu i związaną z tym koniecznością utrzymania pasów eksploatacyjnych, dużą ilość obiektów małej architektury (w tym placów zabaw), konieczność zapewnienia dojazdów i terenów manewrowych dla służb ratowniczych i porządkowych oraz mając na uwadze obowiązek zapewnienia dostępu światła słonecznego do mieszkań wytypowano te obszary terenów Spółdzielni, na których nasadzenia są możliwe do wykonania - tłumaczy Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachęta” w Białymstoku, mgr inż. Mirosław Tałałaj.