Białystok. Urząd Miejski zachęca do szczepień przeciwko koronawirusowi. Do akcji włączyli się również organizatorzy festiwalu Up To Date Jakub Sadkowski

Zobacz galerię (6 zdjęć) We czwartek (24.06) w Zespole Szkół Mechanicznych przy ul. Broniewskiego odbyła się konferencja prasowa. Wzięli w niej udział wiceprezydenci Białegostoku: Zbigniew Nikitorowicz i Rafał Rudnicki, a także Szymon Bielonko (koordynator powszechnego punktu szczepień) oraz organizatorzy festiwalu Up To Date: Cezary Chwicewski i Jędrzej Dondziło. Zachęcali oni do szczepień przeciwko koronawirusowi. Jakub Sadkowski Zobacz galerię (6 zdjęć)

- Obecnie nie wygląda to najlepiej. Wiemy, że tempo szczepień siada. Zachęcamy wszystkich białostoczan i naszych mieszkańców sąsiednich gmin żeby korzystali z punktów szczepień zorganizowanych przez gminę. Mamy trzy takie punkty. Przychodźcie do nas, szczepcie się. Można zarejestrować się przez s-m-s, przez maila. Można po prostu wpaść tutaj po drodze i będzie się obsłużonym na miejscu. Wszystkie dane zostaną wprowadzone. Apelujemy również do rządu o większy wysiłek i do wszystkich organizacji pozarządowych, a zwłaszcza do kościoła katolickiego. Żeby zachęcił wiernych do szczepień. Szczepcie się ludzie, poczujcie się bezpiecznie, bo inaczej grozi wam ciężka choroba, a nawet śmierć - mówił Zbigniew Nikitorowicz, zastępca prezydenta Białegostoku.