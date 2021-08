Białystok. Up To Date Festival już 3-5 września. Poznaliśmy nowych artystów. Wrócą też dawne atrakcje

Tak bawiliśmy się rok temu podczas Up To Date Festival 2020

Festiwal musi przestrzegać regionalnych zasad związanych reżimem sanitarnym. Dlatego przewidziana jest ograniczona liczba wejściówek. Ze względu na obostrzenia tylko 250 biletów przygotowano dla osób niezaszczepionych, z czego około sto już zostało kupionych. Przewiduje się, że w festiwalu wziąć udział będzie mogło do 2 tys. osób. By potwierdzić szczepienie na wejściu na teren imprezy wystarczy pokazać kod QR w aplikacji, lub jego wydrukowaną wersję.

- W tym roku spotykamy się wyjątkowo późno. Nie jest to nasz wybór. Jeśli chodzi o organizację to zeszły rok był ekstremalny, a tegoroczny jest powiedziałbym hiper-ekstremalny. Przeszliśmy przez ciężką drogę, żeby ten festiwal się odbył. Myślę, że dwa tygodnie to już jest ten czas kiedy nikt nam go nie wyrwie z rąk. Żaden lockdown nas nie zaskoczy. Procedujemy z imprezą, która odbędzie się głównie na stadionie miejskim - powiedział Jędrzej Dondziło, organizator festiwalu.

Podczas Up To Date Festival prezentowane są różne gatunki muzyki elektronicznej i basowej. Od techno, po ambitny rap, ambient i współczesną klasykę. Festiwal jest tworzony przez lokalnych aktywistów. Up To Date Festival odbywa się w Białymstoku od ponad dekady. Pierwsza edycja miała miejsce w 2010 roku. Każdego roku wydarzenie przyciąga ok. 10 tys. gości. W tym niestety liczba gości będzie ograniczona.